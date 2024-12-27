جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي للبلاد. اضافة اعلان





وهذا الصاروخ هو الأول الذي يطلقه الحوثيون بعد الغارات التي شنّتها إسرائيل، الخميس، على مواقع تابعة لهم.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، وتفعيل الإنذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور منفصل: "تم إرسال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعدما أطلق الحوثيون في اليمن هجوما صاروخيا".



وقبل إطلاق الصاروخ، قال الحوثيون المدعومون من إيران، في بيان عن الغارات الإسرائيلية: "نؤكد أن ردنا سيكون قريبا، العدوان الإسرائيلي لن يمر دون عقاب، وتواصل الحكومة وقواتها العسكرية والأمنية العمل بلا كلل للدفاع عن حقوق وكرامة وأمن الشعب اليمني".



وأضاف البيان: "هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويؤكد عدم اكتراث العدو الإسرائيلي بالقانون والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة"، كما أكد الحوثيون أن دعمهم لقطاع غزة "سيستمر حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عن أهلها".



وكالات

