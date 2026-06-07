جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان

10:51 ص

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إنه اعترض مقذوفين عبرا من لبنان إلى الأراضي المحتلة، وذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقتي يفتاح وراموت نفتالي. اضافة اعلان





ولم تتوقف الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، في ظل رفض الجماعة مقترحات تربط وقف إطلاق النار بنزع سلاحها، قائلة إن على إسرائيل أولاً أن توقف هجماتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان.



وتشترط إيران وقف إطلاق النار في لبنان بين جماعة حزب الله المتحالفة معها وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.



ودخلت جماعة حزب الله الحرب في الثاني من آذار، قائلة إنها ترد على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني في بداية صراع أسفر منذ ذلك الحين عن وفاة الآلاف في لبنان ونزوح أكثر من مليون شخص.





