جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان

ولم تتوقف الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، في ظل رفض الجماعة مقترحات تربط وقف إطلاق النار بنزع سلاحها، قائلة إن على إسرائيل أولاً أن توقف هجماتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان.
وتشترط إيران وقف إطلاق النار في لبنان بين جماعة حزب الله المتحالفة معها وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.
ودخلت جماعة حزب الله الحرب في الثاني من آذار، قائلة إنها ترد على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني في بداية صراع أسفر منذ ذلك الحين عن وفاة الآلاف في لبنان ونزوح أكثر من مليون شخص.
-
أخبار متعلقة
-
البنتاغون يرفع مستوى التهديد في مكافحة التجسس الإسرائيلي
-
سوريا .. وفاة وإصابة شخصين إثر مشاجرة والقاتل يعترف عبر بث مباشر بارتكاب الجريمة
-
الأونروا تواصل دعم لاجئي فلسطين وإعادة تأهيل الخدمات في مخيم اليرموك
-
سوريا .. إخماد حريق في سوق الهال المركزي بدمشق
-
كوسوفو تنظم ثالث انتخابات خلال 16 شهرًا
-
الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 339 مسيّرة أوكرانية خلال 13 ساعة
-
واشنطن تسقط مسيّرتين إيرانيتين "كانتا تهددان الملاحة" في مضيق هرمز
-
واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج