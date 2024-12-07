جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارة جوية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه نفذ غارة جوية على جنوب لبنان قائلا، إنها استهدفت عنصرا من حزب الله، بعد نحو 10 أيام من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

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وقال جيش الاحتلال، إنه نفذ عمليات بعد رصد "عدة أنشطة في جنوب لبنان" وشملت عملياته غارة جوية استهدفت شخصا من حزب الله "كان يشكل تهديدا للقوات المنتشرة في جنوب لبنان" حيث تسري الهدنة منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.