جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارة جوية على جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال، إنه نفذ عمليات بعد رصد "عدة أنشطة في جنوب لبنان" وشملت عملياته غارة جوية استهدفت شخصا من حزب الله "كان يشكل تهديدا للقوات المنتشرة في جنوب لبنان" حيث تسري الهدنة منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
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