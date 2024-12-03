جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف في لبنان

ويأتي الإعلان عقب هجوم لحزب الله استهدف الاثنين موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة حدودية، هو الأول له منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
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