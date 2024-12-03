جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف في لبنان

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مهاجمة أهداف في هذه الأثناء في لبنان، حيث تسري منذ الأسبوع الماضي هدنة تم التوصل إليها بوساطة أميركية. اضافة اعلان





ويأتي الإعلان عقب هجوم لحزب الله استهدف الاثنين موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة حدودية، هو الأول له منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.