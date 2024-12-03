 
الثلاثاء 2024-12-03 03:51 ص
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف في لبنان

دخان يتصاعد فوق قرية الخيام اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي
دخان يتصاعد فوق قرية الخيام اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي
الثلاثاء، 03-12-2024 02:36 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مهاجمة أهداف في هذه الأثناء في لبنان، حيث تسري منذ الأسبوع الماضي هدنة تم التوصل إليها بوساطة أميركية.اضافة اعلان


ويأتي الإعلان عقب هجوم لحزب الله استهدف الاثنين موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة حدودية، هو الأول له منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
 
gnews

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