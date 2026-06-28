جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان

وقال الجيش في بيان إن الجندي "ديفيد هازوت (21 عاما)... سقط في معركة في جنوب لبنان"، مشيرا إلى أنه قائد فصيل.
وبذلك، يرتفع عدد الجنود الذي قتلوا في جنوب لبنان إلى 38، ومتعاقد مدني، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/مارس.
-
أخبار متعلقة
-
اعتقالات تطال سياسيين ومسؤولين كبارًا في العراق ضمن حملة لمكافحة الفساد
-
ناقلة حاويات فرنسية خرجت من مضيق هرمز
-
جيروزاليم بوست: واشنطن تستهدف مواقع جديدة إيرانية بمضيق هرمز
-
وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز
-
الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين
-
مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت
-
الجيش الإسرائيلي يستهدف بلدتي شبعا وشويا بقذائف انشطارية في لبنان
-
عباس عراقجي يصل بغداد