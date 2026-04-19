جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منازل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: "يكرّر العدو الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل"، مشيرة إلى عمليات مماثلة في بلدات حدودية أخرى مثل الخيام ومركبا والطيبة.
شهدت بنت جبيل، الواقعة على بعد حوالي خمسة كيلومترات شمالي الحدود، قتالا عنيفا بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله لعدة أيام قبل أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ الجمعة.
إيران تعلن ارتفاع حصيلة الحرب إلى نحو 3500 قتيل
-
أكسيوس: الحرب على إيران قد تستأنف في حال عدم التوصل لاتفاق
-
مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان
-
إيران تصدر تحذيراً جديداً بشأن حركة السفن قرب مضيق هرمز
-
البرلمان العربي يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول "الميركوسور"
-
زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف
-
وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران
-
سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا