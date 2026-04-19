جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منازل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مجددا عمليات هدم السبت في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث بقيت قواته في ظل وقف إطلاق النار مع حزب الله.





وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: "يكرّر العدو الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل"، مشيرة إلى عمليات مماثلة في بلدات حدودية أخرى مثل الخيام ومركبا والطيبة.



شهدت بنت جبيل، الواقعة على بعد حوالي خمسة كيلومترات شمالي الحدود، قتالا عنيفا بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله لعدة أيام قبل أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ الجمعة.









