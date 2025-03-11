 
الثلاثاء 2025-03-11 10:18 م
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 5 أسرى لبنانيين بعد احتجازهم لأشهر

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الثلاثاء، 11-03-2025 07:59 م

الوكيل الإخباري-    أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن 5 أسرى لبنانيين كانوا اعتقلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق مصدر أمني لبناني.

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وقال المصدر لمراسل (بترا) في بيروت "إن عملية الإفراج تمت على معبر رأس الناقورة الحدودي جنوب لبنان بواسطة الصليب الأحمر الدولي".

 
 
gnews

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