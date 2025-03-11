جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 5 أسرى لبنانيين بعد احتجازهم لأشهر

وقال المصدر لمراسل (بترا) في بيروت "إن عملية الإفراج تمت على معبر رأس الناقورة الحدودي جنوب لبنان بواسطة الصليب الأحمر الدولي".
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