جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 5 أسرى لبنانيين بعد احتجازهم لأشهر

الوكيل الإخباري- أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن 5 أسرى لبنانيين كانوا اعتقلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق مصدر أمني لبناني.

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