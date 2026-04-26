الأحد 2026-04-26 09:31 م

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء 7 قرى لبنانية شمال الليطاني

آثار دمار وحطام بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
الأحد، 26-04-2026 07:26 م

الوكيل الإخباري-   أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد سكان 7 قرى لبنانية شمال نهر الليطاني بالإخلاء "العاجل والفوري" تمهيدا لضربها.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات: ميفدون، شوكين، يحمر، أرنون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية وكفر تبنيت ... عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج المنطقة المحددة".

 
 


