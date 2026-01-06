جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات في جنوب لبنان وشرقه

ورغم وقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات منتظمة يقول إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله، متهمًا إياه بإعادة التسلّح بعد نزاع بينهما استمر لأكثر من عام، بما فيه شهران من حرب مفتوحة.
ونزحت عشرات العائلات من القرية بعد توجيه الإنذار، وسط تحليق للمسيّرات في أجواء المنطقة، وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بتعرّض قرى عين التينة والمنارة وأنان وكفرحتى لضربات إسرائيلية.
كما أوردت أن "الاستهداف على بلدة المنارة أدى إلى تدمير منزل بالكامل، وألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل المحيطة والسيارات والمؤسسات التجارية".
