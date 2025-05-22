جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء عدة مبان في قرية جنوبي لبنان

07:33 م

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الوكيل الإخباري- وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنذارا بالإخلاء الفوري لعدة مبان في قرية تول جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"



وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بوقت سابق بسقوط شهيد إثر غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتين في قضاء مرجعيون.



وأضافت الوكالة أن راع أصيب في بلدة الوزاني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه.



وتواصل إسرائيل انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، وتنفذ هجمات يومية في جنوب لبنان، كما تواصل احتلال 5 بلدات لبنانية.