جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء عدة مبان في قرية جنوبي لبنان

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بوقت سابق بسقوط شهيد إثر غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتين في قضاء مرجعيون.
وأضافت الوكالة أن راع أصيب في بلدة الوزاني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه.
وتواصل إسرائيل انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، وتنفذ هجمات يومية في جنوب لبنان، كما تواصل احتلال 5 بلدات لبنانية.
-
أخبار متعلقة
-
صندوق النقد: مستعدون لتزويد سوريا بالمشورة والمساعدة الفنية
-
فرنسا تتسلّم قيادة بعثة الناتو في العراق خلفًا لهولندا
-
الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من أي هجوم
-
النيجر تمد يد العون لمالي .. اتفاق لتزويد الشمال بالمحروقات حتى نهاية 2025
-
تصعيد هندي جديد ضد باكستان قد يتسبب باندلاع الحرب
-
الإعلان عن اسمي الموظفين اللذين قُتلا بإطلاق النار في واشنطن
-
روسيا .. اعتقال مراهقين خططا لعمل إرهابي بتوجيه من استخبارات كييف
-
بيان الداخلية السعودية يكشف تفاصيل مروعة عن مريم المتعب