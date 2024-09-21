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جيش الاحتلال: دمرنا نحو 180 هدفا في لبنان

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
السبت، 21-09-2024 08:18 م

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال  انه يواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله وتجريده من قدراته.

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وأضاف في بيان ، مساء السبت :  دمرنا نحو 180 هدفا وآلاف فوهات إطلاق القذائف الصاروخية في جنوب لبنان.

 
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