جيش الاحتلال: رصدنا 3 مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي انه تم رصد 3 مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان.

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وأضاف انه تم اعتراض مسيرة في يعارا على الحدود مع لبنان بينما سقطت مسيرتان أخريان.