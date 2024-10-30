جيش الاحتلال: رصدنا 3 مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان

وأضاف انه تم اعتراض مسيرة في يعارا على الحدود مع لبنان بينما سقطت مسيرتان أخريان.
وأشار الى انتهاء حدث إطلاق المسيرات على مناطق الشمال.
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