 
الأربعاء 2024-10-30 08:55 م
 

جيش الاحتلال: رصدنا 3 مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان

مسيرة
مسيرة
الأربعاء، 30-10-2024 08:01 م

الوكيل الإخباري-  قال الجيش الإسرائيلي انه تم رصد 3 مسيرات اخترقت الحدود من جهة لبنان.

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وأضاف انه تم اعتراض مسيرة في يعارا على الحدود مع لبنان بينما سقطت مسيرتان أخريان.


وأشار الى انتهاء حدث إطلاق المسيرات على مناطق الشمال.

 
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