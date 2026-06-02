جيش الاحتلال: سقوط هدف جوي "مثير للريبة" داخل إسرائيل

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه عند الساعة 01:35 تم اعتراض مقذوفين عبرا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، كما تسللت طائرة مسيّرة عند الساعة 1:47 و"تم رصد هدف جوي مشبوه، وسقط لاحقا داخل الأراضي الإسرائيلية، على الحدود مع لبنان. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. تم تفعيل إنذارات الصواريخ والقذائف نتيجة لمحاولات الاعتراض".
وفي السياق دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رفض وقف إطلاق النار مع لبنان.
وكتب بن غفير على منصات التواصل الاجتماعي "سيدي رئيس الوزراء، لقد قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول لرئيس الولايات المتحدة "نعم" كلما أمكن، و"لا" عند الضرورة. حان الوقت لنقول لصديقنا، الرئيس ترامب، لا".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل مصرع جنديين أميركي وبريطاني خلال تدريب عسكري في شمال العراق
-
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخين أُطلقا من لبنان
-
المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو بعد منع ترامب استهداف بيروت
-
استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى بيروت
-
حزب الله يهاجم دبابة إسرائيلية في منطقة البالوع
-
أوكرانيا... سماع دوي انفجارات عدة في كييف
-
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل
-
"ميلانشون" يدعو لنشر حاملة طائرات فرنسية لردع "إسرائيل" ووقف الحرب على لبنان