الثلاثاء 2026-06-02 08:31 ص

جيش الاحتلال: سقوط هدف جوي "مثير للريبة" داخل إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: سقوط هدف جوي "مثير للريبة" داخل إسرائيل
ارشيفية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 05:27 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين – الثلاثاء، إن "هدفا جويا مثيرا للريبة" سقط داخل إسرائيل قرب حدود لبنان عقب دوي صفارات إنذار أشارت إلى تسلل طائرات معادية، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه عند الساعة 01:35 تم اعتراض مقذوفين عبرا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، كما تسللت طائرة مسيّرة عند الساعة 1:47 و"تم رصد هدف جوي مشبوه، وسقط لاحقا داخل الأراضي الإسرائيلية، على الحدود مع لبنان. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. تم تفعيل إنذارات الصواريخ والقذائف نتيجة لمحاولات الاعتراض".

وفي السياق دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رفض وقف إطلاق النار مع لبنان.

وكتب بن غفير على منصات التواصل الاجتماعي "سيدي رئيس الوزراء، لقد قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول لرئيس الولايات المتحدة "نعم" كلما أمكن، و"لا" عند الضرورة. حان الوقت لنقول لصديقنا، الرئيس ترامب، لا".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وأشارت إدارة شرطة موسكاتين في بيان إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي". وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق ف

منوعات مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوا الأميركية قبل أن ينتحر

أرشيفية.. قوات أميركية في العراق

عربي ودولي عاجل مصرع جنديين أميركي وبريطاني خلال تدريب عسكري في شمال العراق

استُشهد فلسطيني وأصيب آخران، الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إثر استهداف ط

فلسطين شهيد وإصابتان بقصف مسيّرة إسرائيلية على غزة

إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

أخبار محلية إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

بشكل مفاجئ

فن ومشاهير وفاة فنانة مصرية شهيرة بشكل مفاجئ - صورة

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 2-6-2026

5 فوائد صحية محتملة للقهوة عند تناولها باعتدال

طب وصحة 5 فوائد صحية محتملة للقهوة عند تناولها باعتدال

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش ينعى العميد المتقاعد أحمد المقابلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 