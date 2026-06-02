جيش الاحتلال: سقوط هدف جوي "مثير للريبة" داخل إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين – الثلاثاء، إن "هدفا جويا مثيرا للريبة" سقط داخل إسرائيل قرب حدود لبنان عقب دوي صفارات إنذار أشارت إلى تسلل طائرات معادية، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه عند الساعة 01:35 تم اعتراض مقذوفين عبرا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، كما تسللت طائرة مسيّرة عند الساعة 1:47 و"تم رصد هدف جوي مشبوه، وسقط لاحقا داخل الأراضي الإسرائيلية، على الحدود مع لبنان. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. تم تفعيل إنذارات الصواريخ والقذائف نتيجة لمحاولات الاعتراض".



وفي السياق دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رفض وقف إطلاق النار مع لبنان.



وكتب بن غفير على منصات التواصل الاجتماعي "سيدي رئيس الوزراء، لقد قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول لرئيس الولايات المتحدة "نعم" كلما أمكن، و"لا" عند الضرورة. حان الوقت لنقول لصديقنا، الرئيس ترامب، لا".





