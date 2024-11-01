 
الجمعة 2024-11-01 02:20 ص
 

جيش الاحتلال: صواريخ حزب الله قتلت اليوم 7 مدنيين داخل إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 01-11-2024 12:46 ص

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال إن صواريخ حزب الله قتلت اليوم 7 مدنيين داخل إسرائيل، مؤكدا أنه "لن نسمح لهجمات الحزب القاتلة أن تمر دون رد".

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وكان قد قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مسيرة قادمة من لبنان.

وبالتوازي مع ذلك، قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة.

 
gnews

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