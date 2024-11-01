جيش الاحتلال: صواريخ حزب الله قتلت اليوم 7 مدنيين داخل إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال إن صواريخ حزب الله قتلت اليوم 7 مدنيين داخل إسرائيل، مؤكدا أنه "لن نسمح لهجمات الحزب القاتلة أن تمر دون رد".



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