جيش الاحتلال على الحدود الشمالية يتحضر لغزو بري محتمل

وطلب هرتسي هليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، من القوات البرية هذا الأسبوع الاستعداد "لدخول أراضي العدو" بحسب رئيس الأركان.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، قال الجنود والسكان في الشمال، إنهم مستعدون للقتال بأي شكل يقرره قادة إسرائيل.
سكاي نيوز
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