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جيش الاحتلال على الحدود الشمالية يتحضر لغزو بري محتمل

جنود الاحتلال على الحدود الشمالية
جنود الاحتلال على الحدود الشمالية
السبت، 28-09-2024 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   واصل الجيش الإسرائيلي حشد قواته على طول حدود البلاد مع لبنان، أمس الجمعة، استعدادا لغزو بري محتمل، بينما يستعدون لأي رد من حزب الله بعد "الهجوم الضخم" من الطائرات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الجمعة.اضافة اعلان


وطلب هرتسي هليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، من القوات البرية هذا الأسبوع الاستعداد "لدخول أراضي العدو" بحسب رئيس الأركان.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، قال الجنود والسكان في الشمال، إنهم مستعدون للقتال بأي شكل يقرره قادة إسرائيل.

سكاي نيوز
 
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