 
الخميس 2024-11-14 10:59 م
 

جيش الاحتلال: مصرع 192 ضابطا منذ بدء الحرب رُبعهم من القادة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 14-11-2024 10:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، مؤكدا أن واحدا من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد.

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كما أكد، مقتل 12 قائد كتيبة، بينهم 7 برتبة مقدم، و4 قادة ألوية منذ بداية الحرب.


وفي سياق متصل، أعلن جيش الإحتلال الخميس، مقتل ضابط في صفوفه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، من لواء "غولاني"، خلال معارك في جنوب لبنان.

 
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