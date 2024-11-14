جيش الاحتلال: مصرع 192 ضابطا منذ بدء الحرب رُبعهم من القادة

كما أكد، مقتل 12 قائد كتيبة، بينهم 7 برتبة مقدم، و4 قادة ألوية منذ بداية الحرب.
وفي سياق متصل، أعلن جيش الإحتلال الخميس، مقتل ضابط في صفوفه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، من لواء "غولاني"، خلال معارك في جنوب لبنان.
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