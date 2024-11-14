جيش الاحتلال: مصرع 192 ضابطا منذ بدء الحرب رُبعهم من القادة

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، مؤكدا أن واحدا من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد.

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كما أكد، مقتل 12 قائد كتيبة، بينهم 7 برتبة مقدم، و4 قادة ألوية منذ بداية الحرب.