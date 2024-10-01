جيش الاحتلال: معارك عنيفة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان

وأعلن الحزب في ثلاثة بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا، اليوم الثلاثاء، تحركاً وتجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع المطلة الإسرائيلي بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا جنوداً إسرائيليين عند بوابة مستوطنة شتولا الإسرائيلية بالقذائف المدفعية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم أن قواته بدأت عملية برية مركزة في جنوب لبنان.
من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدة مقذوفات أطلقت، الثلاثاء، عبر الحدود اللبنانية باتجاه المناطق الشمالية للبلاد، بعدما بدأت إسرائيل عملية برية وصفتها بالـ”محدودة” ضد “حزب الله” في جنوب لبنان.
وكالات
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