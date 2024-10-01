 
الثلاثاء 2024-10-01 10:45 ص
 
 

جيش الاحتلال: معارك عنيفة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان

مقاتلو حزب الله في عرض عسكري | أرشيفية
مقاتلو حزب الله في عرض عسكري | أرشيفية
الثلاثاء، 01-10-2024 09:52 ص
الوكيل الإخباري-    قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على موقع إكس اليوم الثلاثاء، إن معارك عنيفة تدور مع مقاتلي “حزب الله” في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وأعلن الحزب في ثلاثة بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا، اليوم الثلاثاء، تحركاً وتجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع المطلة الإسرائيلي بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا جنوداً إسرائيليين عند بوابة مستوطنة شتولا الإسرائيلية بالقذائف المدفعية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم أن قواته بدأت عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

 من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدة مقذوفات أطلقت، الثلاثاء، عبر الحدود اللبنانية باتجاه المناطق الشمالية للبلاد، بعدما بدأت إسرائيل عملية برية وصفتها بالـ”محدودة” ضد “حزب الله” في جنوب لبنان.

وكالات
 
gnews

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