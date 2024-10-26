جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود وإصابة 61 خلال الـساعات الـ24 الماضية في لبنان

وكانت قد اعلنت الهيئة أن جيش الاحتلال أعلن أن 5150 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب 764 منهم بحالة خطرة.
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