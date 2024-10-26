 
السبت 2024-10-26 08:52 م
 

جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود وإصابة 61 خلال الـساعات الـ24 الماضية في لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
السبت، 26-10-2024 07:53 م

الوكيل الإخباري-    أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 61 جنديا في معارك جنوبي لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة.

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وكانت قد اعلنت الهيئة أن جيش الاحتلال أعلن أن 5150 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب 764 منهم بحالة خطرة.

 
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