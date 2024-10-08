 
الثلاثاء 2024-10-08 09:44 ص
 

‏جيش الاحتلال يؤكد اغتيال رئيس منظومة الأركان في حزب الله

غارة جوية على الضاحية الجنوبية بلبنان
غارة جوية على الضاحية الجنوبية بلبنان
الثلاثاء، 08-10-2024 09:01 ص
الوكيل الإخباري-  قال جيش الاحتلال إنه اغتال رئيس منظومة الأركان في حزب الله ، سهيل حسين حسيني، بغارة استهدفت بيروت.اضافة اعلان


وذكر جيش الاحتلال، الثلاثاء، أن غارة دقيقة على منطقة في بيروت نفذها أمس الاثنين، استهدفت حسيني.

وقال جيش الاحتلال، في بيان الثلاثاء، إن "المقر يتضمن وحدة البحث والتطوير التابعة لحزب الله، المسؤولة عن تصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وإدارة تخزين ونقل الأسلحة في لبنان"، على حد تعبيره.

يأتي ذلك في وقت يجدد فيه الاحتلال شن غارات على عدة مناطق لبنانية، فضلا عن محاولات جيش الاحتلال التوغل البري في جنوب لبنان.

وكالات
 
gnews

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