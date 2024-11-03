 
الأحد 2024-11-03 09:35 م
 

جيش الاحتلال يخفق في اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
الأحد، 03-11-2024 09:04 م
الوكيل الإخباري-   جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإخفاقه في إسقاط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله، ويقول إنها ضربت في إلياكيم شمال فلسطين المحتلة.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه اندلع حريق كبير في المنطقة عقب سقوط المسيرة.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس وأعضاء بلدية بني عبيد

أخبار محلية محكمة بلدية بني عبيد تباشر عملها

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقصف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان شمال غزة

غزة

فلسطين الدفاع المدني بغزة: أكثر من 100 ألف شخص يعانون بشمال القطاع

طائرة مسيرة

عربي ودولي جيش الاحتلال يخفق في اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله

الامن العام

أخبار محلية ضبط سائق مركبة شحن عرض حياة المواطنين للخطر في الكرك

جيش الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي جيش الاحتلال يعلن رصد 30 صاروخا أطلقت من لبنان

العاصمة عمان

أخبار محلية "الأراضي والمساحة" : يمنع تملك الإسرائيليين للعقارات في الأردن

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي الخطوط الجوية الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى نيسان 2025



 


الأكثر مشاهدة