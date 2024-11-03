جيش الاحتلال يخفق في اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله

09:04 م

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الوكيل الإخباري- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإخفاقه في إسقاط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله، ويقول إنها ضربت في إلياكيم شمال فلسطين المحتلة. اضافة اعلان





وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه اندلع حريق كبير في المنطقة عقب سقوط المسيرة.