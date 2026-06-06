جيش الاحتلال يدعو سكان عدد من البلدات جنوب لبنان إلى الإخلاء

10:46 ص

الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنذارا عاجلا دعا فيه سكان بلدات عرمتى ومشغرة وكفرحونة وسجد "قضاء جزين وأنصارية إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال إن الدعوة تأتي في ظل ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه يعتزم تنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة للحزب، وداعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع التي قال إنها مرتبطة بعناصره ومنشآته ووسائله القتالية.



ويأتي هذا الإنذار في ظل استمرار التوتر الأمني والتصعيد العسكري في جنوب لبنان.









