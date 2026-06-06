جيش الاحتلال يدعو سكان عدد من البلدات جنوب لبنان إلى الإخلاء

وقال جيش الاحتلال إن الدعوة تأتي في ظل ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه يعتزم تنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة للحزب، وداعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع التي قال إنها مرتبطة بعناصره ومنشآته ووسائله القتالية.
ويأتي هذا الإنذار في ظل استمرار التوتر الأمني والتصعيد العسكري في جنوب لبنان.
-
أخبار متعلقة
-
الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي
-
الجيش اللبناني يعلن استشهاد عدد من عناصره إثر استهداف إسرائيلي
-
عاجل قرار جديد من الفيفا بشأن زجاجات المياه في كأس العالم 2026
-
الولايات المتحدة تحرم أفراداً من بعثة إيران للمونديال من التأشيرات
-
أمريكا .. مخاوف متزايدة بعد ظهور جديد للدودة الحلزونية "آكلة اللحوم"
-
بيان أميركي بشأن صواريخ أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين
-
الدفاعات الجوية الكويتية تعترض هجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة
-
رد إيراني على تصريحات الرئيس اللبناني بشأن المفاوضات مع واشنطن