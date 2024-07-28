جيش الاحتلال يشن غارات على البقاع والجنوب اللبناني

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مخابئ أسلحة وبنى تحتية لحزب الله في البقاع والجنوب اللبناني.



وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على محيط بلدة برج الشمالي وبلدتي الخيام والعباسية جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس وتسبب بمقتل 12 إسرائيلياً أطلق من لبنان وهو من صنع إيراني .

واكدت مصادر ارتفاع عدد اصابات حادث مجدل شمس الى 40 مصابا بينهم 17 حالتهم خطرة يعالجون في مستشفيات عدة.