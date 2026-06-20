جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

وقال مسؤول عسكري إٍسرائيلي "خلال الليل، أطلقت منظمة حزب الله أكثر من 50 مقذوفا نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان"، مشيرا الى أن الجيش يردّ على ذلك "بقصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان".
وكان الإعلام الرسمي اللبناني أفاد في وقت سابق عن استشهاد خمسة أشخاص جراء غارات إسرائيلية، في حين أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري بغارة إسرائيلية.
من جهته، شدد نائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني السبت على أن الحزب له "الحق الكامل بالتصدي" للهجمات الإسرائيلية، مع تواصل الضربات والمواجهات رغم إعلان التوصل الى وقف جديد لإطلاق النار الجمعة.
وقال النائب "ما يعنينا هو أن يلتزم العدو التزاما كاملا وشاملا بوقف إطلاق النار، وأن لا يحاول الاعتداء على بلدنا وقرانا، أو أن يسعى لاحتلال أي نقطة جديدة".
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد عسكري لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
-
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران لبحث ملفات إقليمية حساسة
-
7 قتلى بانفجارين على جانب طريق شمال غرب باكستان
-
تطور لافت في فنزويلا .. إزالة صور الرئيس من مؤسسات حكومية
-
5 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار
-
مبعوث ترامب في طريقه إلى سويسرا لبحث الملف النووي الإيراني
-
أكسيوس: روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل
-
واشنطن بوست: المخابرات الأميركية تحذر من أن إسرائيل قد تقوض اتفاق السلام مع إيران