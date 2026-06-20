جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

12:25 م

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يهاجم "أهدافا لحزب الله" في جنوب لبنان ردا على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قواته التي تحتل أنحاء واسعة في المنطقة، مع تواصل المواجهات السبت رغم الإعلان في اليوم السابق عن اتفاق الطرفين على وقف جديد لإطلاق النار. اضافة اعلان





وقال مسؤول عسكري إٍسرائيلي "خلال الليل، أطلقت منظمة حزب الله أكثر من 50 مقذوفا نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان"، مشيرا الى أن الجيش يردّ على ذلك "بقصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان".



وكان الإعلام الرسمي اللبناني أفاد في وقت سابق عن استشهاد خمسة أشخاص جراء غارات إسرائيلية، في حين أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري بغارة إسرائيلية.



من جهته، شدد نائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني السبت على أن الحزب له "الحق الكامل بالتصدي" للهجمات الإسرائيلية، مع تواصل الضربات والمواجهات رغم إعلان التوصل الى وقف جديد لإطلاق النار الجمعة.



وقال النائب "ما يعنينا هو أن يلتزم العدو التزاما كاملا وشاملا بوقف إطلاق النار، وأن لا يحاول الاعتداء على بلدنا وقرانا، أو أن يسعى لاحتلال أي نقطة جديدة".









