جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على بيروت

كما استهدف طيران الاحتلال برج البراجنة في غاراته على الضاحية الجنوبية .
وقال جيش الاحتلال، إنه يهاجم أهدافا في العاصمة اللبنانية بيروت.
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