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جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على بيروت

علم لبنان
لبنان
الأربعاء، 02-10-2024 02:19 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر لبنانية، فجر الأربعاء، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. 

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وأكدت مصادر لبنانية أن طيران الاحتلال شن غارة تستهدف مبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. 


كما استهدف طيران الاحتلال برج البراجنة في غاراته على الضاحية الجنوبية .


وقال جيش الاحتلال، إنه يهاجم أهدافا في العاصمة اللبنانية بيروت. 

 
gnews

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