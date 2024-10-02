جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على بيروت

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر لبنانية، فجر الأربعاء، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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وأكدت مصادر لبنانية أن طيران الاحتلال شن غارة تستهدف مبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.



كما استهدف طيران الاحتلال برج البراجنة في غاراته على الضاحية الجنوبية .