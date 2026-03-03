جيش الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بالإخلاء لعشرات المناطق في لبنان

08:22 ص

الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، إنذارات جديدة لإخلاء عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان، إضافة إلى إنذار مخصص لسكان منطقتين في ضاحية بيروت الجنوبية بضرورة الابتعاد عن مبان عدة تحسبا لضربات عسكرية وشيكة.





ودعا بيان بالعربية للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر على تطبيق تليغرام وأرفق بلائحة تضم أسماء نحو 50 قرية بالإخلاء العاجل والفوري.



أضاف إنذار آخر موجه لسكان في منطقتي حارة حريك والغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية "أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح حزب الله، والتي سيعمل الجيش الإسرائيلي ضدها في المستقبل القريب".





