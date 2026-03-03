جيش الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بالإخلاء لعشرات المناطق في لبنان

ودعا بيان بالعربية للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر على تطبيق تليغرام وأرفق بلائحة تضم أسماء نحو 50 قرية بالإخلاء العاجل والفوري.
أضاف إنذار آخر موجه لسكان في منطقتي حارة حريك والغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية "أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح حزب الله، والتي سيعمل الجيش الإسرائيلي ضدها في المستقبل القريب".
