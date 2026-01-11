الأحد 2026-01-11 07:30 م

جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 11-01-2026 07:23 م

الوكيل الإخباري-   أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إنذارا عاجلا إلى سكان قرية كفر حتى جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لتنفيذ ضربات قال إنها تستهدف بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، دعا السكان الموجودين داخل المنطقة المحددة باللون الأحمر على خريطة مرفقة، إضافة إلى المباني المجاورة، إلى الإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، بدعوى وجود منشآت يستخدمها حزب الله في المنطقة.


وأوضح جيش الاحتلال أنه سيشن خلال الفترة القريبة هجمات جديدة على ما وصفها بمحاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة حزب الله في القرية.

 
 


عربي ودولي جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات

