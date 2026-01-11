جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، دعا السكان الموجودين داخل المنطقة المحددة باللون الأحمر على خريطة مرفقة، إضافة إلى المباني المجاورة، إلى الإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، بدعوى وجود منشآت يستخدمها حزب الله في المنطقة.
وأوضح جيش الاحتلال أنه سيشن خلال الفترة القريبة هجمات جديدة على ما وصفها بمحاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة حزب الله في القرية.
