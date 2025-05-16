جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

أدى إطلاق الصاروخ إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل، وفقا لصحافيين في وكالة فرانس برس.
وقال الجيش في بيان "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار قبل وقت قليل في عدّة مناطق في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
وهذه هي المرة الثالثة في غضون ثلاثة أيام التي يُعلن فيها الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ من اليمن.
في وقت لاحق، أكد الحوثيون أنهم استهدفوا مطار تل أبيب "بصاروخ بالستي فرط صوتي".
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يتباطأ ويمر بلحظة حرجة
-
أردوغان يعرب عن سعادته باستضافة بوتين وزيلينسكي في تركيا عندما يكونان جاهزين لذلك
-
البيت الأبيض: ترامب يعلن اتفاقات مع الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار
-
مصر تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف العدوان على غزة
-
مفوض أممي: عودة نصف مليون لاجئ سوري لبلادهم
-
زيلينسكي: لا داعي للاجتماع مع بوتين إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار
-
العراق يقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان
-
الرئيس الإماراتي: سنستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة