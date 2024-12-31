جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة. اضافة اعلان





وقال في بيان "بعد دوي صفارات الإنذار قبل قليل في وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي".



وذكرت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.