جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن. اضافة اعلان







وذكر بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أن اعتراض الصاروخ جاء عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل.