السبت 2025-05-03 11:49 ص
 

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 03-05-2025 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.اضافة اعلان



وذكر بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أن اعتراض الصاروخ جاء عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل.
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة 4 اطفال بحريق في سكن مسجد بمنطقة ابو علندا

يؤب

طب وصحة العضلات بعد الأربعين- 7 أطعمة غنية بالبروتين للحفاظ عليها

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية سفارة هولندا: الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة بالأردن في الصدارة

طلاب مدارس

أخبار محلية إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم خلال الربع الأول

سنغافورة

عربي ودولي بدء التصويت في الانتخابات العامة في سنغافورة

الانتخابات العامة بأستراليا

عربي ودولي انطلاق التصويت في الانتخابات العامة بأستراليا

وزارة العمل

أخبار محلية 500 شركة تؤكد مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

بر

منوعات كيف تسهل التأشيرة الخليجية الموحدة السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي؟



 
 





الأكثر مشاهدة