جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد وحدة المسيّرات في حزب الله

وقال الجيش في بيان "بعد توجيهات استخباراتية دقيقة من سلاح الجو وشعبة الاستخبارات، استهدفت طائرات مقاتلة قائد الوحدة الجوية لحزب الله (محمد حسين سرور)، في بيروت وقضت عليه".
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