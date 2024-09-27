جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد وحدة المسيّرات في حزب الله

12:56 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/704342 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، أنه اغتال محمد سرور، قائد وحدة المسيّرات في حزب الله اللبناني، في غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت. اضافة اعلان





وقال الجيش في بيان "بعد توجيهات استخباراتية دقيقة من سلاح الجو وشعبة الاستخبارات، استهدفت طائرات مقاتلة قائد الوحدة الجوية لحزب الله (محمد حسين سرور)، في بيروت وقضت عليه".