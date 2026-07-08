جيش الاحتلال يعلن القضاء على مقاتل من حزب الله

وأوضح أنه خلال عمليات التفتيش، أطلق "عنصر من حزب الله" النار على القوات، وردت القوات على الفور بإطلاق النار وقضت عليه، ولم تقع أي إصابات في صفوفها.
وأشار جيش الاحتلال إلى أن عمليات التفتيش جرت في المبنى نفسه الذي شهد اشتباك الخميس الماضي، وأسفر عن إصابة مقاتل احتياطي بجروح خطرة.
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