جيش الاحتلال يعلن القضاء على مقاتل من حزب الله

08:43 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قضت على "عنصر من حزب الله" أطلق النار على قواته أمس في بنت جبيل جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وأوضح أنه خلال عمليات التفتيش، أطلق "عنصر من حزب الله" النار على القوات، وردت القوات على الفور بإطلاق النار وقضت عليه، ولم تقع أي إصابات في صفوفها.



وأشار جيش الاحتلال إلى أن عمليات التفتيش جرت في المبنى نفسه الذي شهد اشتباك الخميس الماضي، وأسفر عن إصابة مقاتل احتياطي بجروح خطرة.





