جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائره منذ تجدد العدوان على لبنان

الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد العدوان على لبنان مطلع مارس الماضي.

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كما أعلن عن إصابة 48 ضابطا وجنديا في معارك جنوبي لبنان خلال الأيام الـ5 الماضية.

وأشار إلى أن إصابة 75 من الجنود والضباط خطيرة و146 حالتهم متوسطة.