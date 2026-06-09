الثلاثاء 2026-06-09 05:32 م

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائره منذ تجدد العدوان على لبنان

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 05:23 م

الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد العدوان على لبنان مطلع مارس الماضي.

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كما أعلن عن إصابة 48 ضابطا وجنديا في معارك جنوبي لبنان خلال الأيام الـ5 الماضية.

 

وأشار إلى أن إصابة 75 من الجنود والضباط خطيرة و146 حالتهم متوسطة.

 
 


gnews

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