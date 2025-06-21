جيش الاحتلال يعلن ضرب موقع لحزب الله في جنوب لبنان

وأورد الجيش في بيان أن له سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية ضربت خلال الليل موقع بنية تحتية لـقوة الرضوان في حزب الله كان يستخدم لشن هجمات على إسرائيل، وذلك بعد يوم على تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحزب من التدخل في الحرب بين إسرائيل وإيران.
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