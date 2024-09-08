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جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لحزب الله

من آثار القصف داخل الأراضي اللبنانية
جانب من آثار القصف داخل الأراضي اللبنانية
الأحد، 08-09-2024 07:59 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف عسكرية لحزب الله في عيترون ومارون الراس ويارون جنوبي لبنان.

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وقال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 30 قذيفة باتجاه الجليل الأعلى واعترض جزءا منها وسقط جزء آخر بمواقع مفتوحة.

 
gnews

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