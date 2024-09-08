جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف لحزب الله

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف عسكرية لحزب الله في عيترون ومارون الراس ويارون جنوبي لبنان.

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