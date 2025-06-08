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جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
 
الأحد، 08-06-2025 12:53 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إنه وجه ضربة استهدفت أحد عناصر حركة حماس في منطقة مزرعة بيت جن بجنوب سوريا.اضافة اعلان


وكانت إسرائيل قد قالت الثلاثاء إنها هاجمت "وسائل قتالية" تابعة للحكومة السورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه إسرائيل، وحمّل وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع المسؤولية عن ذلك.

وردت دمشق بأنه لم يتم التثبت من صحة الأنباء المتداولة عن قصف باتجاه الجانب الإسرائيلي، وأكدت أنها "لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة".
 
gnews

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