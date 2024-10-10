جيش الاحتلال يمر بساعات قاسية في غزة وجنوب لبنان .. تفاصيل

حيث أعلنت
كما أعلنت أيضاً عن استهداف دبابتين "ميركافا" بعبوات ناسفة واستهداف قوة مشاة في المخيم ، إضافة لاستهداف دورية استطلاع للعدو مكونة من جيبين و 4 جنود صهاينة بطائرة مسيرة "انتحارية" شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع
ومن جانبه أعلن حزب الله عن استهداف دبابة لجيش الاحتلال أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة وتدميرها وتحقيق قتلى وجرحى بين طاقمها.
وأعاد الحزب استهداف قوة أخرى تقدمت للمنطقة لسحب الآلية المستهدفة بصلية صاروخية.
وأطلق رشقات صاروخية على تجمعات لقوات الاحتلال في المستوطنات شمال فلسطين المحتلة.
كما نشرت حسابات للمستوطنين مقاطع تؤكد وقوع أحداث صعبة لجيش الاحتلال في غزة ، فيما أفادت مصادر عن هبوط مروحية في مستشفى "زيف" في صفد المحتلة على متنها جنود مصابين.
وكالات
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