 
الخميس 2024-10-10 03:51 م
 

جيش الاحتلال يمر بساعات قاسية في غزة وجنوب لبنان .. تفاصيل

جنود من جيش الاحتلال
جنود من جيش الاحتلال
الخميس، 10-10-2024 03:33 م

الوكيل الإخباري-: - يمر جيش الاحتلال بساعات عصيبة جداً اليوم بعد أن تم استهداف عناصره وجنوده في غزة ولبنان بأكثر من كمين وأكثر من عملية .

حيث أعلنت كتائب القسام عن كمين كبير لسرية مشاة من جيش الاحتلال شرق مخيم جباليا واستهداف قوة النجدة التي حضرت لنقل القتلى والجرحى.

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كما أعلنت أيضاً عن استهداف دبابتين "ميركافا" بعبوات ناسفة واستهداف قوة مشاة في المخيم ، إضافة لاستهداف دورية استطلاع للعدو مكونة من جيبين و 4 جنود صهاينة بطائرة مسيرة "انتحارية" شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

ومن جانبه أعلن حزب الله عن استهداف دبابة لجيش الاحتلال أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة وتدميرها وتحقيق قتلى وجرحى بين طاقمها.

 وأعلن الحزب أيضاً عن استهداف قوة من جنود الاحتلال حاولت سحب الإصابات من المنطقة بصلية صاروخية.

وأعاد الحزب استهداف قوة أخرى تقدمت للمنطقة لسحب الآلية المستهدفة بصلية صاروخية.

 وأطلق رشقات صاروخية على تجمعات لقوات الاحتلال في المستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

كما نشرت حسابات للمستوطنين مقاطع تؤكد وقوع أحداث صعبة لجيش الاحتلال في غزة ، فيما أفادت مصادر عن هبوط مروحية في مستشفى "زيف" في صفد المحتلة على متنها جنود مصابين.

وكالات

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