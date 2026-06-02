جيش الاحتلال ينذر سكان مدينة النبطية في جنوب لبنان بإخلائها

الوكيل الإخباري- أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سكان مدينة النبطية في جنوب لبنان بإخلائها.





ودعا جيش الاحتلال سكان مدنية النبطية الانتقال إلى شمال نهر الزهراني.



من جهته، أعلن الدفاع المدني اللبناني، الثلاثاء، أنه تمكّن من انتشال جثامين 6 شهداء قضوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية في الجنوب ليل الاثنين.



وقال الدفاع المدني في بيان له إن عناصره تمكنوا بعد عمليات بحث منذ مساء الاثنين من انتشال جثامين 6 شهداء وإنقاذ 3 جرحى، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم بعد الغارة على "مبنى سكني" في البلدة التي تقع على بعد نحو 12 كلم من مدينة صيدا.



وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت عن غارة إسرائيلية ليل الاثنين على بلدة المروانية بعد عدّة ساعات على إنذار الجيش الاسرائيلي السكان بإخلائها صباحا.









