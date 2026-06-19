جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

وأفاد الجيش، في بيان، بأنه هاجم خلال الليل، ويواصل مهاجمة "عناصر وبنى تحتية إرهابية" تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.
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