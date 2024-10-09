جيش كوريا الشمالية سيقطع الطرق والسكك الحديدية مع "الجنوبية"

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الجيش الكوري الشمالي أعلن أنه سيقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية مع كوريا الجنوبية تماما بدءا من الأربعاء وسيعزز وجوده عند الحدود.

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وينذر هذا الإعلان بمزيد من التصعيد بالقرب من الحد الفاصل بين الكوريتين وهو أمر ندر حدوثه في السنوات القليلة الماضية حتى هذا العام.



وقال الجيش الكوري الجنوبي في تموز إن كوريا الشمالية قامت بالفعل بزرع ألغام أرضية وإقامة حواجز.