 
الأربعاء 2024-10-09 10:29 ص
 

جيش كوريا الشمالية سيقطع الطرق والسكك الحديدية مع "الجنوبية"

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 09-10-2024 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الجيش الكوري الشمالي أعلن أنه سيقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية مع كوريا الجنوبية تماما بدءا من الأربعاء وسيعزز وجوده عند الحدود.

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وينذر هذا الإعلان بمزيد من التصعيد بالقرب من الحد الفاصل بين الكوريتين وهو أمر ندر حدوثه في السنوات القليلة الماضية حتى هذا العام.


وقال الجيش الكوري الجنوبي في تموز إن كوريا الشمالية قامت بالفعل بزرع ألغام أرضية وإقامة حواجز.


وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري (جيش كوريا الشمالية) في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الخطوة تأتي ردا على مناورات عسكرية أقيمت في كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها "الدولة المعادية الرئيسة والعدو الرئيسي الذي لا يتغير"، فضلا عن الزيارات المتكررة للعتاد النووي الاستراتيجي الأميركي للمنطقة.

 
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