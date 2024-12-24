 
الثلاثاء 2024-12-24 10:35 ص
 

"حادثة دوولو" تشعل أزمة جديدة بين الصومال وإثيوبيا

علم الصومال
علم الصومال
الثلاثاء، 24-12-2024 09:39 ص
الوكيل الإخباري-  اتّهمت الصومال القوات الإثيوبية بمهاجمة جنودها في منطقة حدودية، الإثنين، بعد أيام على توقيع البلدين اتفاقا يهدف لقلب صفحة شهور من التوتر.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان أن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دوولو في ولاية جوبالاند حوالى الساعة العاشرة صباحا.

وأفادت بأن الهجوم استهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.

لكن مسؤولين في ولاية جوبالاند قالوا إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضا في القاعدة الجوية كجزء من الجهود الرامية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين .

وتخوض الحكومة الفيدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية.

وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحفي في دوولو "بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات (الفيدرالية) التي كانت متمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدا من ولاية جوبالاند.. يشمل مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم".

وأشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في البلدة إلى أن تم "نزع سلاح" أفراد القوات الفيدرالية الصومالية "وأصيب عدد منهم بجروح".

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي تركيا.. إجراءات جديدة لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم

شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية

أخبار محلية بعد فتح الحدود .. 323 شاحنة أردنية عبرت الى سوريا من المنطقة الحرة

أرشيفية

عربي ودولي مقتل 12 شخصاً بانفجار مصنع جنوب تركيا

العديد من الهاييتيين فروا من أحيائهم بسبب عنف العصابات

عربي ودولي اتهموا بممارسة السحر والشعوذة .. أكثر من 200 قتيل بمذبحة في هاييتي

علم الصومال

عربي ودولي "حادثة دوولو" تشعل أزمة جديدة بين الصومال وإثيوبيا

ا

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

ا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

لت

أخبار الشركات بنك الإسكان يرعى فعالية "أمنيات الشتاء" للأطفال في مركز هيا الثقافي



 




الأكثر مشاهدة