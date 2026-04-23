حادثة مأساوية في جامعة بغداد.. فتاة تسقط من برج داخل الحرم الجامعي

الوكيل الإخباري- شهدت جامعة بغداد في العراق،، حادثة مأساوية أسفرت عن وفاة فتاة بعد سقوطها من ارتفاع شاهق داخل الحرم الجامعي، في ظروف لا تزال غامضة.

ووقعت الحادثة في منطقة الجادرية، حيث سقطت الفتاة من أعلى مبنى البرج في الجامعة، ما أدى إلى وفاتها على الفور نتيجة شدة الارتطام.



وفور وقوع الحادثة، طوّقت قوة أمنية الموقع، فيما وصلت فرق الإسعاف والأدلة الجنائية لرفع الجثة ومعاينة المكان، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات السقوط، وما إذا كان عرضيًا أو ناجمًا عن شبهة جنائية.

وتداولت وسائل إعلام محلية تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى عدم التأكد في البداية من هوية الفتاة، وما إذا كانت طالبة أو موظفة، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها.



ونقلت صحيفة 964 عن مصدر داخل الجامعة أن الفتاة كانت طالبة، وكانت موجودة في الطابق السابع عشر من المبنى.