حادثة مأساوية في جامعة بغداد.. فتاة تسقط من برج داخل الحرم الجامعي

ارشيفية
 
الخميس، 23-04-2026 12:50 م

الوكيل الإخباري-   شهدت جامعة بغداد في العراق،، حادثة مأساوية أسفرت عن وفاة فتاة بعد سقوطها من ارتفاع شاهق داخل الحرم الجامعي، في ظروف لا تزال غامضة.

اضافة اعلان


ووقعت الحادثة في منطقة الجادرية، حيث سقطت الفتاة من أعلى مبنى البرج في الجامعة، ما أدى إلى وفاتها على الفور نتيجة شدة الارتطام.


وفور وقوع الحادثة، طوّقت قوة أمنية الموقع، فيما وصلت فرق الإسعاف والأدلة الجنائية لرفع الجثة ومعاينة المكان، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات السقوط، وما إذا كان عرضيًا أو ناجمًا عن شبهة جنائية.
وتداولت وسائل إعلام محلية تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى عدم التأكد في البداية من هوية الفتاة، وما إذا كانت طالبة أو موظفة، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها.


ونقلت صحيفة 964 عن مصدر داخل الجامعة أن الفتاة كانت طالبة، وكانت موجودة في الطابق السابع عشر من المبنى.


وأشار المصدر إلى أن الحادثة وقعت أثناء محاولتها التقاط صور من أعلى البرج، في ظل شدة الرياح.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة، فيما أظهرت مقاطع متداولة من داخل الحرم الجامعي انتشار فرق الإسعاف والأمن في الموقع، ومنع اقتراب الطلبة من مكان الحادث.

 
 


الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"

