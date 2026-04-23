حادثة مأساوية في جامعة بغداد.. فتاة تسقط من برج داخل الحرم الجامعي

ووقعت الحادثة في منطقة الجادرية، حيث سقطت الفتاة من أعلى مبنى البرج في الجامعة، ما أدى إلى وفاتها على الفور نتيجة شدة الارتطام.
وفور وقوع الحادثة، طوّقت قوة أمنية الموقع، فيما وصلت فرق الإسعاف والأدلة الجنائية لرفع الجثة ومعاينة المكان، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات السقوط، وما إذا كان عرضيًا أو ناجمًا عن شبهة جنائية.
وتداولت وسائل إعلام محلية تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى عدم التأكد في البداية من هوية الفتاة، وما إذا كانت طالبة أو موظفة، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها.
ونقلت صحيفة 964 عن مصدر داخل الجامعة أن الفتاة كانت طالبة، وكانت موجودة في الطابق السابع عشر من المبنى.
وأشار المصدر إلى أن الحادثة وقعت أثناء محاولتها التقاط صور من أعلى البرج، في ظل شدة الرياح.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة، فيما أظهرت مقاطع متداولة من داخل الحرم الجامعي انتشار فرق الإسعاف والأمن في الموقع، ومنع اقتراب الطلبة من مكان الحادث.
أخبار متعلقة
-
فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"
-
إسرائيل تتهم فنيين في سلاح الجو بتسريب مخططات مقاتلات إف-15 لإيران
-
السعودية تشدد إجراءات الحج وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين
-
ثلث أسمدة العالم عالقة في مضيق هرمز
-
ترامب بين التصعيد والتهدئة: خيارات معقدة في الشرق الأوسط
-
صحيفة: البنتاغون يقدّر أن تصل المدة اللازمة لنزع ألغام هرمز إلى 6 أشهر
-
سي بي إس عن مسؤولين أميركيين: إيران تمتلك قدرات عسكرية أكثر مما اعترف به البيت الأبيض
-
بينيت يهاجم سموتريتش ونتنياهو: التهرب من التجنيد يكلفنا أرواح الجنود