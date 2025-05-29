الخميس 2025-05-29 10:26 ص
 

حادث إطلاق نار على الحدود بين الكوريتين

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المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
 
الخميس، 29-05-2025 07:54 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس وقوع حادث إطلاق نار غير مقصود تجاه الشمال من قبل جندي متمركز في وحدة عسكرية على خط المواجهة قرب الحدود بين الكوريتين.

وجاء الحادث أثناء تفتيش الأسلحة النارية في وحدة بمدينة يانغجو بإقليم غيونغغي، حيث أطلق الجندي طلقة واحدة عن طريق الخطأ من مدفع رشاش من طراز K-6، دون التأكد من موقع سقوط الرصاصة.

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وعقب الحادث، بث الجيش الكوري الجنوبي إخطارا للجانب الشمالي عبر وسائل الاتصال المعتادة، ولم تسجل أي تحركات غير طبيعية من قبل الجيش الكوري الشمالي ردا على الحادث.


يذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال شهر، بعد حادثة مماثلة وقعت في 23 أبريل الماضي عندما أطلق جندي آخر نيرانا غير مقصودة من نفس النوع من الأسلحة داخل المنطقة منزوعة السلاح.


وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية فتح تحقيق شامل في الواقعة لمراجعة الإجراءات وتجنب تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

 

RT

 
gnews

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