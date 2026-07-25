حادث سير مأساوي في سوريا يسفر عن 35 وفاة و30 إصابة

الوكيل الإخباري- - قالت وزراة الصحة السورية، اليوم السبت، إنها سجلت 35 وفاة و30 مصابا بحادث طريق ⁧‫دمشق‬⁩ دير الزور في حصيلة أولية.

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