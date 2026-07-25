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حادث سير مأساوي في سوريا يسفر عن 35 وفاة و30 إصابة

علم سوريا
سوريا
 
السبت، 25-07-2026 02:22 م

الوكيل الإخباري-   - قالت وزراة الصحة السورية، اليوم السبت، إنها سجلت 35 وفاة و30 مصابا بحادث طريق ⁧‫دمشق‬⁩ دير الزور في حصيلة أولية.

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وأعلنت فرق الدفاع المدني السوري، التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أنها تلقت بلاغاً عن الحادث، فتوجهت فرقها من مركز تدمر إلى موقع الحادث، مع طلب مؤازرة من مراكز دير الزور للمشاركة في عمليات الاستجابة والإسعاف.

 
 


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