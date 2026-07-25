حادث سير مأساوي في سوريا يسفر عن 35 وفاة و30 إصابة

وأعلنت فرق الدفاع المدني السوري، التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أنها تلقت بلاغاً عن الحادث، فتوجهت فرقها من مركز تدمر إلى موقع الحادث، مع طلب مؤازرة من مراكز دير الزور للمشاركة في عمليات الاستجابة والإسعاف.
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