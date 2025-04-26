حارب مع الروس.. مقتل ابن مسؤولة استخبارات أميركية في أوكرانيا

وأفادت مصادر مستقلة أن الشاب الأميركي تم التعرف عليه باعتباره ابن نائبة مدير الابتكار الرقمي في الـ"سي آي إيه"، وقُتل في شرق أوكرانيا عام 2024 أثناء قتاله بعقد لصالح الجيش الروسي.
وقُتل مايكل ألكسندر غلوس في الرابع من أبريل 2024 في "أوروبا الشرقية" وفقًا لنعي نشرته عائلته، وهو ابن جوليان غالينا التي عُيّنت نائبة مدير الابتكار الرقمي في وكالة الاستخبارات المركزية في فبراير 2024.
وعلى صفحة منسوبة إلى غلوس بموقع "فكونتاكت"، وهو منصة تواصل اجتماعي روسية، يُذكر أنه "لاعب كرة قدم سابق في المدرسة الثانوية من والدين خدم كلاهما في الجيش"، ووصف نفسه بأنه "مؤيد لعالم متعدد الأقطاب. هربت من المنزل. سافرت حول العالم. أكره الفاشية. أحب وطني".
ووفقًا لموقع "آي ستوريز" الاستقصائي، فإن غلوس واحد من آلاف الأجانب الذين وقعوا عقودًا مع الجيش الروسي منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022، علمًا أنه وقع عقده الخاص في سبتمبر 2023.
وأفادت مصادر للموقع أن غلوس تم نشره ضمن وحدات الهجوم، وهي وحدات تخوض المعارك الأمامية العنيفة، وذلك في ديسمبر 2023.
وذكر أحد معارفه أنه انضم إلى فوج مظلي روسي أُرسل للهجوم على مواقع أوكرانية قرب مدينة سوليدار.
وكتبت عائلته في نعيه: "بقلبه النبيل وروحه المحاربة، كان مايكل يصنع رحلته البطولية الخاصة حين قُتل بشكل مأساوي في أوروبا الشرقية في 4 أبريل 2024"، من دون ذكر روسيا أو أوكرانيا أو تفاصيل عن ظروف مقتله.
سكاي نيوز
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