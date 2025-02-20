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حاكمة نيويورك تعلن نشر الحرس الوطني لتأمين سجون الولاية

ت
كاثي هوشول
الخميس، 20-02-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري- أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوشول عن نشر قوات الحرس الوطني لتأمين سجون الولاية وسط إضراب العاملين في المؤسسات الإصلاحية.

وقالت الحاكمة في رسالة فيديو لها نشرتها على قناتها على "يوتيوب": "لقد التقيت وإدارتي وسنستمر في الاجتماع مع قيادة النقابة لحل هذا الوضع على الفور. ولكن إذا لم يتم حله، فسأنشر الحرس الوطني لتأمين هذه المرافق. لقد تم نشرهم بالفعل وهم مستعدون لفرض استقرار الوضع"، ولم تحدد الحاكمة على وجه التحديد مكان نشر هذه القوات.

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وتستمر إضرابات حراس السجون في جميع أنحاء الولاية لليوم الثالث على التوالي، وفقا لما نقلته شبكة CBS، حيث رفض عدد من الموظفين الأربعاء الحضور إلى نوبات العمل في 30 من سجون الولاية البالغ عددها 42 سجنا. ويشتكي المضربون على وجه الخصوص من ظروف العمل.

 

RT

 
gnews

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