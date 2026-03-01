حالة حرجة بين المصابين بانفجارات تل أبيب ليلة الأحد

12:34 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 7 أشخاص على الأقل، بينهم حالة حرجة، إثر سقوط صواريخ إيرانية بشكل مباشر في تل أبيب بعد منتصف ليلة الأحد. اضافة اعلان





وسُمع دوي انفجارات في القدس ووسط إسرائيل ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، في حين أفاد صحفي في تل أبيب بوقوع انفجار كبير.



ويأتي دوي الانفجارات عقب تفعيل صفارات الإنذار، بعدما أعلن الجيش أنه رصد إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ من إيران.





