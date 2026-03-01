حالة حرجة بين المصابين بانفجارات تل أبيب ليلة الأحد

وسُمع دوي انفجارات في القدس ووسط إسرائيل ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، في حين أفاد صحفي في تل أبيب بوقوع انفجار كبير.
ويأتي دوي الانفجارات عقب تفعيل صفارات الإنذار، بعدما أعلن الجيش أنه رصد إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ من إيران.
