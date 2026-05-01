الجمعة 2026-05-01 09:33 م

حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تغادر الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد"
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد"
 
الجمعة، 01-05-2026 08:18 م

الوكيل الإخباري-   غادرت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" الشرق الأوسط بعد مشاركتها في عمليات ضدّ إيران، على ما أعلن مسؤول أميركي الجمعة، لتبقى بذلك سفينتان حربيتان أميركيتان ضخمتان في المنطقة.

وأوضح المسؤول أنّ "فورد" تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأميركية، مشيرا إلى أن عدد سفن البحرية الأميركية المتبقية في الشرق الأوسط يبلغ 20 سفينة، بينها حاملتا الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

 
 


حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد"

