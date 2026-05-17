حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تعود إلى الولايات المتحدة بعد انتشار استمر 326 يوماً

الأحد، 17-05-2026 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البنتاغون أن حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد فورد" التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران، عادت إلى الولايات المتحدة السبت بعد فترة انتشار دامت 326 يوما.اضافة اعلان


وقال الجيش الأميركي على منصة إكس، إن وزير الدفاع بيت هيغسيث كان حاضرا في نورفولك بولاية فيرجينيا للترحيب بعودة أكبر حاملة طائرات في العالم.

وتعد فترة الانتشار هذه الأطول لمجموعة حاملة طائرات أميركية منذ حرب فيتنام.

وشهد انتشار مجموعة جيرالد فورد مشاركتها في العمليات في منطقة البحر الكاريبي، حيث يشن الجيش الأميركي ضربات على قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات، إضافة إلى اعتراض ناقلات نفط خاضعة للعقوبات واعتقال الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.
 
 


