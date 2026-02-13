حاملة طائرات أميركية تتجه من الكاريبي للشرق الأوسط كجزء من الضغط على إيران

08:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764179 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" ومجموعتها الضاربة، المتمركزة حاليًا في منطقة البحر الكاريبي قرب فنزويلا، تتجه إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في إطار حملة الضغط التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران. اضافة اعلان





وبحسب التقرير، نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين، فقد تلقى أفراد البحرية الأميركية الأمر بالتوجه للشرق الأوسط ليلا ومن غير المتوقع عودتهم إلى الولايات المتحدة قبل أواخر نيسان أو أوائل أيار.



وكان ترامب قد أكد أمس نيته إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، ولكن في البداية ذُكرت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج دبليو بوش".

تم نسخ الرابط





