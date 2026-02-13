حاملة طائرات أميركية تتجه من الكاريبي للشرق الأوسط كجزء من الضغط على إيران

وبحسب التقرير، نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين، فقد تلقى أفراد البحرية الأميركية الأمر بالتوجه للشرق الأوسط ليلا ومن غير المتوقع عودتهم إلى الولايات المتحدة قبل أواخر نيسان أو أوائل أيار.
وكان ترامب قد أكد أمس نيته إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، ولكن في البداية ذُكرت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج دبليو بوش".
