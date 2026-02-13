الجمعة 2026-02-13 08:51 ص

حاملة طائرات أميركية تتجه من الكاريبي للشرق الأوسط كجزء من الضغط على إيران

حاملة طائرات أميركية تتجه من الكاريبي للشرق الأوسط كجزء من الضغط على إيران
حاملة الطائرات الأميركية
 
الجمعة، 13-02-2026 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" ومجموعتها الضاربة، المتمركزة حاليًا في منطقة البحر الكاريبي قرب فنزويلا، تتجه إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في إطار حملة الضغط التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران.اضافة اعلان


وبحسب التقرير، نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين، فقد تلقى أفراد البحرية الأميركية الأمر بالتوجه للشرق الأوسط ليلا ومن غير المتوقع عودتهم إلى الولايات المتحدة قبل أواخر نيسان أو أوائل أيار.

وكان ترامب قد أكد أمس نيته إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، ولكن في البداية ذُكرت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج دبليو بوش".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

حاملة طائرات أميركية تتجه من الكاريبي للشرق الأوسط كجزء من الضغط على إيران

عربي ودولي حاملة طائرات أميركية تتجه من الكاريبي للشرق الأوسط كجزء من الضغط على إيران

وفيات الجمعة 13-2-2026

الوفيات وفيات الجمعة 13-2-2026

غبار كثيف

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة - تحذيرات

علما الأردن والعراق

أخبار محلية لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يجدد المطالبة بإصدار عفو عن نتنياهو المتهم بالفساد

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.

الطقس الأرصاد : رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على الحرارة

وفد إيطالي يزور مؤسسة المساواة للتدريب وحقوق الإنسان في مادبا

أخبار محلية وفد إيطالي يزور مؤسسة المساواة للتدريب وحقوق الإنسان في مادبا

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير



 






الأكثر مشاهدة