حاملة طائرات أميركية تصل للشرق الأوسط وإيران تحذر من أي هجوم

في الأثناء، قالت منظمة حقوقية مقرّها الولايات المتحدة الاثنين إنّها تحقّقت من مقتل حوالي ستة آلاف شخص خلال حملة قمع الاحتجاجات في إيران، محذّرة من أن الحصيلة قد تكون أعلى.
بدأت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول على خلفية الصعوبات الاقتصادية، لكنها تحولت إلى حراك سياسي مناهض للسلطات، وعلى رأسها المرشد الأعلى آية الله خامنئي.
وبعدما اقتصرت بداية على تجمعات محدودة في مدن صغيرة ومتوسطة، اتسع نطاق الاحتجاجات اعتبارا من الثامن من كانون الثاني، وتحوّلت إلى أحد أبرز تحديات الجمهورية القائمة منذ العام 1979.
واتهمت منظمات حقوقية السلطات بشنّ حملة عنف وبإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين في ظل حجب غير مسبوق للإنترنت مستمر منذ 18 يوما.
