الثلاثاء 2026-01-27 08:24 ص

حاملة طائرات أميركية تصل للشرق الأوسط وإيران تحذر من أي هجوم

اؤشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 07:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الولايات المتحدة الاثنين وصول مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بالتدخل على خلفية الاحتجاجات في إيران، في حين حذّرت طهران من أنها مستعدة للرد على أي هجوم أميركي.اضافة اعلان


في الأثناء، قالت منظمة حقوقية مقرّها الولايات المتحدة الاثنين إنّها تحقّقت من مقتل حوالي ستة آلاف شخص خلال حملة قمع الاحتجاجات في إيران، محذّرة من أن الحصيلة قد تكون أعلى.

بدأت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول على خلفية الصعوبات الاقتصادية، لكنها تحولت إلى حراك سياسي مناهض للسلطات، وعلى رأسها المرشد الأعلى آية الله خامنئي.

وبعدما اقتصرت بداية على تجمعات محدودة في مدن صغيرة ومتوسطة، اتسع نطاق الاحتجاجات اعتبارا من الثامن من كانون الثاني، وتحوّلت إلى أحد أبرز تحديات الجمهورية القائمة منذ العام 1979.

واتهمت منظمات حقوقية السلطات بشنّ حملة عنف وبإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين في ظل حجب غير مسبوق للإنترنت مستمر منذ 18 يوما.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية

عربي ودولي مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية

7 إصابات في حوادث تدهور وتصادم خلال 24 ساعة

أخبار محلية 7 إصابات في حوادث تدهور وتصادم خلال 24 ساعة

اؤشيفية

عربي ودولي حاملة طائرات أميركية تصل للشرق الأوسط وإيران تحذر من أي هجوم

ارتفع الذهب الثلاثاء بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حومت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلا

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص

أخبار محلية الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص

مدعوون لإجراء الإختبار العملي -أسماء

وظائف مدعوون لإجراء الإختبار العملي -أسماء

مبنى وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يناقش اليوم نظام الإعلام الرقمي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة